Van Meensel over EK-forfait Derwael: "Opnieuw een grote domper"

Maandag kwam het bericht dat Nina Derwael niet zal deelnemen aan het EK turnen in Zwitserland, eind deze maand. Een lichte voetblessure zou de boosdoener zijn. Wij vroegen aan onze reporter Inge Van Meensel, die het turnen op de voet volgt, om de situatie te duiden.

"Mijn eerste reactie was "oei"", opent ze, "al was ik al even op de hoogte van die blessure. Op een oefeninterland in Heerenveen vorige week, deed ze uit voorzorg niet mee met de allroundcompetitie. Sprongen maken ging haar nog niet goed af. Derwaels entourage is heel erg voorzichtig met haar." Op 5 maart op een olympische test in Gent was er echter nog geen vuiltje aan de lucht. "Nina presteerde daar toen echt geweldig. Allround haalde ze een absolute topscore. Ze was daar toen enorm blij mee, omdat ze op de mat had geantwoord op een mentaal zware periode."



"Niet veel competitie meer om haar nieuwe oefening voor Tokio op de brug in te oefenen"

Maar nu, een dikke maand later, volgt er met haar forfait voor het EK opnieuw een klap. "Ze snakte enorm naar dat EK, want Nina is een competitiebeest", weet Van Meensel. "Ze wou ook tonen dat ze de afgelopen maanden niet heeft stilgezeten. Haar blessure zelf zou wel al hersteld zijn, maar ze willen geen risico's nemen." "Het is wel een beetje zorgwekkend dat ze sinds het WK in 2019 geen echte competitie meer geturnd heeft, naast haar trainingstesten en olympische testen. Ze is volop bezig met haar nieuwe oefening voor Tokio en om daar volledig vertrouwen in te hebben, moet ze die toch enkele keren in competitie kunnen doen."

"Op de Spelen wil Derwael een nieuwe en vooral moeilijkere oefening brengen. Er is natuurlijk ook nog een plan B, want ze kan altijd terugvallen op de oefening waarmee ze wereldkampioene werd. Ze zal dus in elk geval met een competitieve oefening naar Tokio gaan."

Veel competitie om vertrouwd te raken met die nieuwe oefening blijft er niet meer over. "Er komt nog een vervangwedstrijd van het BK aan en een internationale wedstrijd in juni, maar of dat volstaat voor de Spelen weet ik niet. Maar goed, dat is de situatie nu eenmaal. Misschien zal Derwael nog op zoek gaan naar extra competitie."

Derwael is topfavoriete voor olympisch goud op de brug in Tokio.

"Derwael heeft enorm afgezien van zaak rond haar coaches"

Eén van de factoren die de afgelopen maanden voor mentale last hebben gezorgd bij Derwael is de zaak rond het vermeende grensoverschrijdend gedrag van haar coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer. "In die zaak heeft Nina haar coaches altijd verdedigd", verduidelijkt Van Meensel.

"Maar dat heeft voor Derwael wel gevolgen gehad, want online is er bijna een haatcampagne tegen haar gevoerd. Maar ze moet uiteraard verder met haar coaches, want drie maanden voor de Spelen zonder coaches vallen, dat zou het einde betekenen." "Derwael heeft van heel die zaak enorm afgezien. Ze moest eerst met haar eigen blessures zien af te rekenen en zich dan nog eens staande houden in die zaak rond haar coaches. Maar mentaal is ze zó sterk. Toen ik haar in Gent bezig zag vorige maand, zag ik dat ondanks alles het vuur in haar zelfs nog is aangewakkerd." "Dat ze het EK mist, zal ongetwijfeld een grote domper zijn. Maar ze is zo matuur en professioneel dat ze het hoofd koel zal houden. Ze weet heel goed waar ze mee bezig is. Ook Simone Biles heeft al anderhalf jaar geen competitie meer geturnd. Maar zij en Nina zijn zodanig grote talenten dat ze ook zonder competitie kunnen presteren."

