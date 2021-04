Cav is back! "Sommigen dachten dat ik het niet meer kon, dit voelt zo goed"

"Wist dat ik kon winnen"

Gisteren ging het nog mis in de eerste massasprint in Turkije, vandaag was het wel raak voor "The Manx Missile". "Shane Archbold zette me een stuk verder af dan gisteren en Alvaro Hodeg loodste me perfect in de laatste kilometer", zei Cavendish meteen na zijn eerste zege in meer dan drie jaar.

"Iedereen binnen de ploeg was zo verschrikkelijk toegewijd vandaag. Ik wist na gisteren dat ik de snelheid had om te kunnen winnen en wist ook dat ik goed zou zitten in de laatste meters mocht ik meegaan in het wiel van André Greipel."

"Jasper Philipsen (die Cavendish vloerde in de Scheldeprijs, red.) ging vroeg aan en had meteen een gaatje, maar ik had genoeg over om het verschil nog goed te maken. Ik moet zeggen dat ik zelf wat verrast was hoe snel ik nog kwam opzetten in de laatste meters."