Wordt 2021 het jaar van de sportgame? Deze 3 zijn gloednieuw

Rocket League Sideswipe

Of je er nu op zat te wachten of niet: Rocket League komt naar je telefoon. Later dit jaar brengt maker Psyonix een mobiele versie uit van het razend populaire autovoetbalspel. In Sideswipe blijven de regels van Rocket League min of meer hetzelfde: spelers besturen een auto waarmee ze doelpunten proberen te scoren op een groot voetbalveld.

In tegenstelling tot het originele spel, zullen de chaotische wedstrijdjes op je telefoon maar twee minuten duren en spelen er nooit meer dan vier auto's mee.Net als de consoleversie, wordt Sideswipe gratis en kan je zonder problemen samen met je vrienden spelen. Spelers mogen ook een online rankingsysteem verwachten, voor competitieve toernooien.