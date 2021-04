Lampaert bergt zijn Roubaix-droom niet op voor dit jaar: "Meestal goed in het najaar"

In de voorlaatste aflevering van De Weg naar Roubaix zijn we aanbeland in de week van de Ronde van Vlaanderen. Yves Lampaert heeft het nieuws over de verplaatsing van Parijs-Roubaix ondertussen verteerd. "In topsport leer je relativeren", zegt hij in de reportagereeks op Iedereen Beroemd.