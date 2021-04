Jan Bakelants over bidonsaga: "Onder mom van ecologie wordt kassa van UCI gespijsd"

Bakelants pleit voor een hervorming van het stemmingssysteem voor een voorzitter (nu Gianni Bugno), maar ging vooral in op de sanctie voor Schär. Disproportioneel is een term die daar veelvuldig op gekleefd is.

"Dat is hun huisstijl: ze hullen zich in stilzwijgen", zegt Bakelants, die geen fan is van het hele organigram in de wielersport met de omstreden rennersvakbond CPA.

Als het gaat over UCI-materie, dan voelen we Jan Bakelants graag aan de tand. Dat de UCI na het incident in de Ronde van Vlaanderen weigert te communiceren, verbaast de renner van Intermarché-Wanty-Gobert niet.

Stop het geld van de boetes in sociaal verantwoorde projecten. Dan wil ik gerust een zware boete betalen. Niet voor de vlucht in businessclass van de UCI-voorzitter.

"Onder het mom van ecologie wordt de kassa van de UCI gespijsd. Ik vind: stop dat geld van de boetes in een groen fonds voor herbossing of sociaal verantwoorde projecten."

"Het zijn kwesties van gezond verstand", argumenteert Bakelants. "Elke normaal denkende voorzitter zegt: wacht even, wat we hier beslissen klopt niet."

Dirk De Wolf: "De beslissing komt niet van de VAR, wel van de UCI"

Dirk De Wolf werd woensdag gecontacteerd door het jurylid dat vorige zondag in het VAR-busje zat tijdens de Ronde van Vlaanderen. "Hij zei me dat het niet alleen zijn schuld is."

"Er waren een vijftal afgevaardigden. De VAR zag de beelden van Schär tijdens de rechtstreekse uitzending, maar de beslissing komt niet van hem, wel van hogerhand. Lees: de UCI."

Als het alleen van de délégues had afgehangen, dan was Schär dus in koers gebleven? "Natuurlijk. Die man in het VAR-busje is er echt niet goed van. Hij oefent die functie al heel lang uit, ook in de Tour."

"Je schept een klimaat van willekeur", rondt Jan Bakelants de discussie af. "Als je hoofd niet geliket wordt door de voorzitter van de wedstrijd, dan kun je naar huis gestuurd worden. Ik houd er niet van."

"De balans is zoek. Mijn stokpaardje blijft ook het prijzengeld. Dat is al jaren niet geïndexeerd, maar de boetes... Je wil niet weten hoe hard die geïndexeerd zijn in 20 jaar."