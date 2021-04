De Cauwer reageert scherp op "bottlegate": "Waanzinnig, belachelijk, dom"

Download de podcast van De Tribune

"Zo'n beslissing kan je niet verdedigen"

"Ik heb daar gisteren een hele discussie over gevoerd met Peter Van Den Abeele van de UCI. Die ging die beslissing nog verdedigen. Zoiets kan je niet verdedigen, vind ik. Je kan veel. Je kan een reglement maken. Maar dit soort zaken hebben niets met de geest van de wedstrijd te maken."

"Volgens het boekje mag dat niet meer. Hij gooide die bidon weg in de natuur, maar wel bewust naar iemand: naar een kind dat de bidon onmiddellijk heeft opgeraapt. Die was dus uit de natuur."

Schär had enkele kilometers ervoor een drinkbus weggegooid in een niet-reglementaire zone. De Zwitser moest zo al vroeg de Ronde van Vlaanderen verlaten. Een beslissing waar José De Cauwer zijn wenkbrauwen bij fronst.

Met nog 107 kilometer te fietsen was Michael Schär, ploegmaat van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen bij AG2R-Citroën, op weg om weer de aansluiting te maken met het peloton na een fietswissel. Tot een motor van de jury hem duidelijk maakte dat de Zwitser uit koers werd genomen.

Een klein beetje inlevingsvermogen zou wel mogen, of moeten

"Maar in het geval van Schär. Die heeft 2 keer een fietswissel moeten doen. Je moet dan al die bidonnen van de ene naar de andere fiets sleuren. Een klein beetje inlevingsvermogen van de jury zou volgens mij wel mogen, of moeten."

"Ik vind het jammer. En oké, je moet het reglement maken en ik weet wel dat men probeert de wereld groener te maken. We proberen dat met zijn allen te doen, en de wielrennerij moet daar aan meedoen."

"Ik vind het waanzinnig, belachelijk, dom, achterlijk zou ik bijna zeggen, dat een jurylid dat doet. Dan heb je absoluut geen voeling met de sport. Dan heb je zelf nooit op een fiets gezeten, dan weet je niet wat bergop rijden is, dan weet je eigenlijk niets."

"Ploegleiders zijn in de auto meer bezig met hun renners te waarschuwen dan dat ze met de koers bezig zijn"

Ook Adrie van der Poel kan geen begrip opbrengen voor de beslissing van de UCI om Schär uit de koers te halen. "Je kan er een heel verhaal rond maken, maar dat zijn mensen die niets van wielrennen kennen. Ik denk ook dat die reglementen gemaakt zijn zonder enige vorm van overleg.

Ik snap dat je in publieksvrije zones niks weggooit. Ik snap ook dat er "waste zones" zijn. Maar die bidon werd weggegooid naar kinderen en die werd direct netjes opgeruimd. Dit slaat nergens op."

"Elke renner heeft het daar moeilijk mee. In januari wordt er beslist over die reglementen. Waarom laat je die dan niet gelijk ingaan. Nu geef je de renners nog kans om het te doen tot 31 maart en op 1 april moet het ineens veranderen. Ploegleiders zijn in de auto meer bezig met hun renners daarvoor te waarschuwen dan dat ze met de koers bezig zijn."