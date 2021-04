Nacer Bouhanni dient klacht in na aanhoudende racistische haatberichten: "Ik ben het beu"

Bouhanni sneed Stewart in de sprint van de GP Cholet-Pays de la Loire de pas af met een gevaarlijk duwmanoeuvre, waarna de jonge Brit in de dranghekken terecht kwam. Hij brak daarbij zijn hand, Bouhanni werd gediskwalificeerd.

Het Franse "enfant terrible" bood zijn excuses aan, maar haalde een paar dagen later op Twitter toch nog eens uit. "Dat ik iemand bewust zou blesseren en mijn leven en dat van mijn tegenstander op het spel zet, is nonsens", schreef hij. "Dit is geen wereld van troetelbeertjes."

Toch komt er maar geen einde aan het verhaal. Gisteren diende Bouhanni een klacht in voor racisme na aanhoudende haatberichten op sociale media.

"Aan alle kleine grappenmakers die zich een week lang amuseerden door me persoonlijke berichten te sturen of commentaar te leveren op wielersites: weet dat ik in Frankrijk ben geboren en klacht zal indienen", schreef de 30-jarige sprinter op Twitter.

"Ik heb het lang verdragen en heb lang gezwegen, maar het is genoeg geweest. Ik ben het beu te lezen dat ik een crimineel ben, dat ik naar Afrika moet terugkeren en dat ik een Maghreb ben die moet geïnterneerd worden. Ik laat dit niet zomaar passeren."