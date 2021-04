Van Aerts ploegmaat Mike Teunissen zit weer op zijn fiets

Normaal gezien had Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen kunnen rekenen op de steun van Mike Teunissen, maar de Nederlander is nog maar net weer op de been.

Twee maanden na zijn val op stage in Tenerife heeft hij weer een rondje kunnen fietsen. Op de sportapp Strava postte Teunissen vandaag een tocht van 84 km.