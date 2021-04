Sagan viel in 2017 door jas van Bas: "Misschien hangt die ooit in Ronde-museum"

De organisatie van de Ronde van Vlaanderen vraagt nadrukkelijk om zondag de wedstrijd in je luie zetel te volgen. Het is niet alleen coronaveilig, het bespaart je ook de hetze die Bas Waaijer in 2017 overkwam. Peter Sagan bleef haken aan het jasje van de Nederlander en kwam samen met Greg Van Avermaet en Oliver Naesen ten val. "Ik denk nu wel iets beter na als ik naar de koers ga", lacht Bas.

Het was misschien wel hét moment van de Ronde van Vlaanderen 2017. Sagan, Van Avermaet en Naesen hadden de achtervolging ingezet op eenzame vluchter én latere winnaar Philippe Gilbert, toen ze plots alle drie op de kasseien lagen. Bas Waaijer zag het voor zijn neus gebeuren bij de laatste doortocht op de Oude Kwaremont. De Nederlander had zelfs niet door dat zijn jas, die over de nadarhekken hing, de boosdoener was. De Nederlander doet nog eens zijn verhaal. "2017 was het jaar na de bomaanslagen in België en de hoge terreurdreiging", vertelt hij. "Alle tassen mochten dus niet mee op de Oude Kwaremont. We lieten die dus netjes achter aan de kant." "Maar het was een mooie dag, dus al snel gingen de jassen uit. Er hingen er zeker 300 over de hele weg verspreid over de hekken. Maar net aan mijn jas bleven ze bij de derde passage over de Oude Kwaremont haken." Het verdict was zwaar: Naesen en wereldkampioen Sagan moesten opgeven, Van Avermaet kwam uiteindelijk als tweede over de streep op een halve minuut van Gilbert.

Bekijk hier nog eens het fatale moment:

"Ik heb mijn excuses aangeboden aan de ploeg"

Toch was Bas Waaijer zich nog van geen kwaad bewust, ook al was hij zijn jas kwijt. "Ik dacht dat ze met hun voorwiel in het hek waren blijven steken, of aan het spandoek. Tot ik mijn jas terug kreeg van een schoonmaker." "Op de terugweg naar huis hoorden we dan: "Hoe zou het gaan met het meest besproken jasje van Vlaanderen?". Toen ik dan de beelden terugzag in Nederland, wist ik hoe laat het was." Bas, zelf een ex-wielrenner, nam vervolgens contact op met zijn oud-ploegmaat Maciej Bodnar uit de ploeg van Sagan om zijn excuses over te brengen. "Het werd geaccepteerd", zegt hij. "De ploeg wilde zelfs nog een publiciteitsstunt organiseren om mijn jasje te ruilen voor zijn truitje. Ik werd uitgenodigd naar de Amstel Gold Race, maar uiteindelijk bleek Sagan daar niet te rijden. En ik had via sociale media heel wat haatberichten gekregen, dus ben ik maar niet gegaan."

De ploeg wilde zelfs nog een publiciteitsstunt organiseren om mijn jasje te ruilen voor het truitje van Sagan.

De ruil ging niet door en het jasje hangt nog steeds gewoon in de kast bij Bas thuis. "Zelfs zonder scheur", laat hij weten. "In de Podcast In Het Wiel hebben ze er zelfs een actie van gemaakt om mijn jas in het museum van de Ronde van Vlaanderen te krijgen. We zullen wel zien of het er ooit van komt." Aan zijn liefde voor de koers heeft het voorval niets veranderd. "Ik ben zelfs nog naar de Tour geweest", zegt hij. "Ik ga nog heel graag zelfs. Maar ik denk wel iets beter na."

De bewuste jas van Bas.

Een favoriet? "Mathieu van der Poel"

Bas Waaijer zal zeker ook deze editie van de Ronde van Vlaanderen niet missen. "Ik verwacht een mooie Ronde", zegt hij. "Van der Poel zakte een beetje door het ijs in Dwars door Vlaanderen. Van Baarle reed hard, Van Aert is heel goed en ook Van Avermaet maakte een goede indruk." "Er kan een brede groep winnen, maar uiteindelijk kom je uit bij de vaste namen: Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe. En als ik dan een beetje chauvinistisch mag zijn, kies ik voor Van der Poel."