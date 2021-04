"We moeten ervoor zorgen dat Van Aert en Van der Poel achter ons moeten rijden"

Net als vorig jaar rijdt Deceuninck-Quick Step de Ronde van Vlaanderen als Elegant-Quick Step. Door een hartprobleem is Zdenek Stybar er zondag niet bij, maar het team van Patrick Lefevere heeft nog genoeg ijzers in het vuur. "De sterkte van het team is nog altijd onze grootste troef", klinkt het twee dagen voor Vlaanderens Mooiste.

Alaphilippe: "DDV heeft me gerustgesteld"

Wereldkampioen Julian Alaphilippe is zondag één van de favorieten, hij krijgt onder meer E3-winnaar Kasper Asgreen, Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Omloop-winnaar Davide Ballerini met zich mee naar de start in Antwerpen. Vorig jaar in oktober smakte Alaphilippe hard tegen de grond in de finale van de Ronde na contact met een motor van de organisatie. Start de Fransman met revanchegevoelens? "Neen, zeker niet. Die val ligt achter mij", zegt Alaphilippe. "Het is zondag een nieuwe race en ik ben niet meer bezig met vorig jaar. Ik heb geen seconde gedacht aan wat er zou gebeurd zijn mocht ik niet gevallen zijn." De blik op 2021 dan maar. "We hebben zondag een goed team en mogen ambitieus zijn. We hebben één doel en dat is winnen met het team. Een ideaal scenario is er niet. We moeten slim zijn, maar ook sterk. We zullen onze verantwoordelijkheid opnemen, maar dat moeten andere teams ook doen."

Een ideaal scenario voor zondag is er niet. We moeten sterk zijn, maar ook slim.

"De Ronde is en blijft een speciale wedstrijd waar veel concentratie nodig is", gaat Alaphilippe voort. "Mijn ploeggenoten weten hier heel goed de weg, beter dan ik. Vorig jaar was een ontdekkingstocht, ik ben blij hier opnieuw te zijn."

"Het is geweldige eer en heel speciaal om hier weer met de regenboogtrui aan de start te staan. Ik hoop de trui zondag opnieuw te tonen. Ik wil er zeker nog eens in winnen de komende weken."

Is Alaphilippe in topvorm of moet die nog komen?"Ik moet nog goed zijn tot in Luik, voor anderen is het na zondag eventjes gedaan. Na de Italiaanse koersen was ik wat moe, maar Dwars door Vlaanderen heeft me toch gerustgesteld. Zondag moet ik er klaar voor zijn, zeker met de adrenaline van die wedstrijd."

Lefevere: "We gaan zondag geen spelletjes spelen"

Hoe evalueert teambaas Patrick Lefevere het eerste deel van het klassieke seizoen, vlak voor de Hoogmis op zondag? "Het team is tot nu toe goed bezig geweest met drie prachtige zeges in het voorjaar. Toch waren de laatste twee wedstrijden niet wat we ervan verwacht hadden maar we zijn nog altijd even ambitieus voor zondag." "We starten met een sterk team. Jammer genoeg is Stybar er niet bij, maar het leven is meer dan sport alleen. Dit team moet van niemand schrik hebben. We gaan er vol voor gaan." Voor de start van het seizoen ging het alleen maar over Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ondertussen heeft Deceuninck-Quick Step toch al drie voorjaarswedstrijden gewonnen. Zijn ze van tactiek moeten veranderen binnen het team om die twee te verslaan? "Niet echt, de sterkte van het hele team is nog altijd onze grootste troef." "Van Aert lijkt me de sterkste, maar hij heeft ook al een zwak moment gehad in de E3. Net als Van der Poel in Waregem. We moeten ervoor zorgen dat zij achter ons moeten rijden en niet omgekeerd." Lefevere deelt ook nog een waarschuwing uit: "Als de andere teams denken dat wij zondag al het werk zullen doen, dan zullen ze bedrogen uitkomen. Wij hebben niet de topfavorieten in huis. Spelletjes spelen met ons zal dus niet lukken."

Van Aert lijkt me de sterkste, maar hij heeft ook al een zwak moment gehad in de E3. Net als Van der Poel in Waregem. We moeten ervoor zorgen dat zij achter ons moeten rijden en niet omgekeerd."

