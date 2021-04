Victor Campenaerts: "Ik moest stoorzender spelen van de ploeg"

In de jacht op koploper Dylan van Baarle ontstond gisteren een groep met o.a. Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet en Victor Campenaerts. Het zou hen nooit lukken om Van Baarle bij de kraag te vatten. "Omdat Campenaerts een van de stoorzenders was", zei Stuyven achteraf.

"Jasper zal dat wel begrijpen. Stoorzender spelen, was ook mijn opdracht", reageert Campenaerts. "Ik moest ervoor zorgen dat onze kopman Nizzolo kon sprinten in Waregem. Dat hadden we vooraf afgesproken en daar stond iedereen achter, ikzelf ook."

Het plan van Qhubeka werkte niet. Van Baarle bleef voorop en Nizzolo finishte als 15e, Campenaerts als 29e.

Hoe pakt hij het zondag aan in zijn allereerste Ronde van Vlaanderen? "Die afstand is in principe iets te groot voor mij", antwoordt Campenaerts, "maar ik hoop te kunnen laten zien wat ik waard ben."

"Als het kan, zie je me weer in de finale", grijnst hij.