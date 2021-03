Oostende ziet Ari Skulason per direct vertrekken naar Zweden

Ari Skulason was bezig aan zijn 5e seizoen in België. Na 3 jaar bij Lokeren begon hij dit seizoen nog in de basis bij Oostende, maar daar geraakte hij de laatste maanden op een zijspoor.

Met zijn overstap naar Nörrkoping keer Skulason terug naar waar het voor hem eigenlijk begon. Hij kwam op jonge leeftijd boven water in Zweden, eerst bij Häcken en daarna vooral bij GIF Sundsvall.

"Ari had een sterke drang om opnieuw in de Zweedse competitie te gaan voetballen, waar hij een contract voor meerdere jaren kon tekenen", zegt CEO Gauthier Ganaye. "Ook voor KVO is dit een goede deal. Het inkomende transferbedrag zal worden aangewend om te investeren in de selectie voor volgend seizoen."