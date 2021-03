Thibaut Courtois: "Na 1 match zeggen dat we het EK niet kunnen winnen? Niet dramatiseren"

De Rode Duivels geraakten zaterdag in Tsjechië niet verder dan een 1-1-draw. Naast het resultaat was ook de prestatie niet meteen opperbest. Moeten we ons zorgen maken? Of dramatiseren we te veel?

"Als je op basis van één moeilijke uitmatch zulke conclusies trekt, dan is dat een beetje erg", antwoordde Thibaut Courtois daags voor de derde WK-kwalificatiematch tegen Wit-Rusland.

"Ik zeg niet dat het zaterdag onze beste match was, maar het was ook niet onze slechtste match. Als je telkens met 2-0 of 3-0 wint, dan leer je niets bij."

"De match van zaterdag was goed om te zien hoe een ploeg ons onder druk kan zetten. Het was een hele nuttige match."

Zijn de supporters en de pers dan te veeleisend geworden? "Het is leuk om ons te zien schitteren, maar je kan niet altijd 100 procent zijn", oordeelt de doelman van Real Madrid.

"Er zullen altijd ploegen zijn die je in de problemen brengen. Maar je moet niet dramatiseren."

"Jullie mogen kritisch zijn, absoluut. Maar om na één match te denken dat we het EK niet kunnen winnen... Zo werkt het niet. Het EK is deze zomer. Dan moeten we geweldig spelen."