Peter Vandenbempt: "Belgen voetballen te vaak op automatische piloot"

Als de Rode Duivels niet winnen, is dat nieuws. Peter Vandenbempt heeft het na de 1-1 in Tsjechië over een billijk gelijkspel. Onze commentator maakt zich vooral zorgen om de verdediging.

Nederlaag was niet logisch, winst evenmin

Op basis van de kansen in de eerste helft hadden de Belgen kunnen winnen, maar de keeper van Tsjechië pakte uit met een geweldige save op de poging van Dendoncker. Ook na de rust zagen we ze prikken, maar de Tsjechen acteerden gevaarlijker. Courtois en Alderweireld voorkwamen een tweede treffer.

Een nederlaag was niet logisch geweest, winst evenmin. Een punt is precies wat de Belgen verdienden. Ze schotelden gisteren een zeer matige prestatie voor. Niet alle Rode Duivels waren beschikbaar, maar ook de Tsjechië kampten met belangrijke afwezigen. Aanvaller Patrik Schick bijvoorbeeld. Collectief en individueel vond ik de Belgen geen niveau halen, op enkele uitzonderingen na. Er zat geen vaart in het spel. In de tweede helft trokken ze het niveau heel even op en dan zag je dat de Tsjechen meteen in de problemen kwamen.

Maar voor het overgrote deel kregen we veel afval in het spel van de Belgen te zien. Uitvoetballen verliep erg moeilijk en de lange ballen werden slecht getrapt.



Chadli verkeerde keuze

Nacer Chadli vond ik echt een verkeerde keuze van de bondscoach. Ik begrijp niet dat hij mocht starten na meer dan 2 maanden inactiviteit.



Youri Tielemans en Leander Dendoncker hadden het erg moeilijk in het hart van het middenveld. De Tsjechen zaten er kort op. Tielemans vond ik zelfs afwezig in de match.

Ook de verdediging rammelde bij momenten. Tsjechië voetbalde scherper, frisser en meer gedreven. Daar hadden ze veel moeite mee.

Neen, de prestatie was echt niet goed gisteren. Als zelfs de bondscoach dat zegt, is het eigenlijk slecht.

Vraagteken achter verdediging

Voor alle duidelijkheid: het verdedigende werk moet niet alleen door de achterlinie opgeknapt worden. In het laatste halfuur kwam die te vaak onder druk te staan. Dat is geen geruststelling met het oog op het Europees kampioenschap.

Jan Vertonghen hebben we niet herkend als die onverzettelijke verdediger. Hij werd weer eens gepakt in zijn rug. De recordinternational heeft duidelijk zijn beste periode niet en moet zich snel herpakken.

Ook over Thomas Vermaelen moeten we ons zorgen maken. Hij moest al afhaken na 45 minuten tegen Wales (3-1). En toen kwamen ze Rode Duivels nauwelijks onder druk te staan. Verontrustend vind ik het.

De bondscoach vond dat zijn verdediging het nog goed deed in de box. Dat wil ik tegenspreken. Op 4 à 5 momenten zag ik een wankel team en moest Courtois optreden.

En dit was maar tegen Tsjechië. De Rode Duivels beschikken al jaar en dag over een solide defensie, maar dat niveau halen ze nu niet. En op het EK komen ze tegenover teams van een zwaarder kaliber te staan.

Dat ze hun niveau kunnen opkrikken, daar hoef je niet aan te twijfelen. Denk maar aan de prestatie van Vermaelen op het EK in Frankrijk. Hij had nauwelijks gespeeld, maar op de eindronde was hij misschien wel de beste Rode Duivel.

Laat het een wake-upcall zijn

Het probleem is misschien dat de Rode Duivels lang niet op topniveau hoefden te spelen om hun matchen te winnen. Want Wales vond ik een vervelende wedstrijd. Dat wordt dan met de mantel der liefde bedekt. De Rode Duivels worden met fluwelen handschoenen aangepakt, maar nu was het voor een keer niet goed genoeg. Laat het een wake-upcall zijn.

Te vaak komen de Belgen op achterstand. Meestal lossen ze het nog op, behalve gisteren.

Het bekoorlijke, sprankelende en offensieve elftal van het WK ligt al even achter ons. De Rode Duivels pakten het nu zakelijk aan, klinkt het dan. Een goede evolutie vind ik dat niet.

Dat je een keer een lastige wedstrijd wint, begrijp ik helemaal, maar te vaak spelen ze nu op automatische piloot. Vroeg of laat straft een tegenstander dat af. Gisteren hadden ze bijna prijs tegen een bescheiden Tsjechië.

Tegen Wit-Rusland moet dinsdag de automatische piloot wel weer volstaan. Met 7 punten op 9 zitten de Belgen op schema.

Fenomeen Lukaku

Om met een positieve noot te eindigen: Courtois, Lukaku en De Bruyne waren wel weer op de afspraak. Lukaku kreeg te maken met scherpe verdedigers, maar je kon hem aanspelen. Hij werkte hard en stond zoals altijd gefocust op het veld. De ene kans die Lukaku kreeg, maakte hij af.

36 doelpunten in 31 wedstrijden is ronduit fenomenaal. Hopen dus dat Lukaku fit blijft. Hij wil er altijd voor gaan, ook in kleinere wedstrijden.

