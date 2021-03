Bondscoach Wit-Rusland: "We hebben een plan om de Rode Duivels aan te pakken"

Wit-Rusland beseft ook wel dat het morgenavond andere koek wordt, maar na de zege in zijn WK-opener tegen Estland is het gevoel bij de bezoekers optimaal.

"Door dat emotionele duwtje in de rug kun je de volgende matchen beter voorbereiden", vertelde bondscoach Mikhail Markhel aan de vooravond van het duel met de Rode Duivels.

Hoe zal de T1 van Wit-Rusland de Belgische formatie het leven zuur maken? "We hebben een plan om hen aan te pakken."

"We zijn niet de favoriet, dat is duidelijk, maar we kunnen en zullen strijden met onze wapens. We zullen op tactisch vlak onze ploeg bouwen rond de sterktes van de Belgen."