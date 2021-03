Experimentele Duivels laten Wit-Rusland alle kleuren van de regenboog zien

Wit-Rusland is geen partij voor de De Rode Duivels, die met een goed gevoel zich vanaf nu kunnen focussen op het EK. België wint met 8-0.

tweede helft, minuut 90. Laatste fluitsignaal. Wit-Rusland is geen partij voor de De Rode Duivels, die met een goed gevoel zich vanaf nu kunnen focussen op het EK. België wint met 8-0. .

89'

tweede helft, minuut 89. Vanaken doet er nog eentje bij: het is 8-0. Invaller Januzaj laat zich ook een keer opmerken in deze match (hij moet wel, want Trossard en Doku deden dat ook al) hij maakt een mooie actie en legt af voor Vanaken. Die vloert de doelman tegenvoets. .