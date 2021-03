Bondscoach: "Niet verliezen als je niet goed speelt, is ook belangrijk"

De Rode Duivels raakten gisteravond in hun tweede WK-voorrondewedstrijd niet voorbij Tsjechië. In Praag bleef België steken op 1-1.

"Aan de bal haalden we niet ons normale niveau. We maakten veel foutjes, maar verdedigend deden we het in de box wel heel goed. We toonden persoonlijkheid, weerbaarheid", reageert bondscoach Roberto Martinez, die altijd positief denkt.

"Het is belangrijk dat we wegkomen zonder nederlaag. Ook als je slecht speelt of niet op je normale niveau acteert."

Dries Mertens moest vroeg in de tweede helft worden vervangen. Martinez bevestigde dat de prijsschutter van Napoli een schouderblessure heeft, maar kon nog geen details geven. "Het is duidelijk een probleem met zijn schouder maar ik wil nu nog geen diagnose geven want we weten nog niets meer."

Mertens werd vervangen door Leandro Trossard. Die viel samen met Thomas Foket in en zorgde op de flanken voor een frisse wind. Martinez loofde beide spelers na hun invalbeurt. "Thomas zorgde voor veel diepgang, was gevaarlijk. Ook Leandro zorgde voor een meerwaarde."