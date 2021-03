Mads Pedersen en Jasper Stuyven missen Gent-Wevelgem door positieve coronatesten bij Trek

In een persbericht legt het Amerikaanse team Trek-Segafredo uit wat er precies is gebeurd. "Op 26 maart testte één iemand van het team positief op het coronavirus. Daarna zijn alle andere nauwe contacten in quarantaine gegaan."

"Na een nieuwe reeks testen bleek vandaag een tweede persoon besmet te zijn. Daarom hebben we beslist om morgen niet van start te gaan in Gent-Wevelgem. We blijven onze teamleden testen om zo snel mogelijk opnieuw veilig in koers te kunnen terugkeren."

De afzegging van Trek is uiteraard een streep door de rekening van kopmannen Mads Pedersen en Jasper Stuyven. De Deense ex-wereldkamioen was vorig jaar de beste in Gent-Wevelgem.

Voor de vrouwenploeg van Trek is er overigens geen probleem. De twee groepen kwamen niet met mekaar in contact en dus kan het team van kopvrouwen Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk morgen gewoon deelnemen aan Gent-Wevelgem.