Kedzierzyn en Trentino strijden in de finale voor het hoogste van het hoogste

Kedzierzyn Kozle schakelde gisterenavond in een golden set Zenit Kazan uit. De Russen moesten in de beslisser het hoofd buigen met 15-13.

De golden set kwam er nadat Kazan met 2-3 de 2-3-nederlaag uit de heenwedstrijd uitgevlakt had.

Kazan won 5 van de vorige 8 edities van de Champions League, in 2012, 2015, 2016, 2017 en 2018. In 2019 verloor het de finale van het Italiaanse Civitanova. Vorig jaar was er door de coronapandemie geen eindlaureaat.

In de finale komt Kazan Trentino tegen. In een volledig Italiaanse halve finale verloor Trentino de terugmatch in Perugia met 3-2 (25-22, 25-17, 23-25, 17-25, 15-6), maar Trentino had de heenwedstrijd tegen de ploeg van de Belgische coach Vital Heynen met 3-0 gewonnen.