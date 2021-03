BC Oostende haalt Amerikaan van 2,16m als vervanger voor Welsh

Teske is 23 jaar, werd opgeleid in een college in Michigan en speelde voor Lakeland Magic, waar hij per match een gemiddelde haalde van 6,7 punten, 3,4 rebounds en 1,4 assists.

Welsh, die vorig weekend nog meedeed in de bekerfinale, is out voor de rest van het seizoen.

De nieuwe center zal wel eerst verplicht een quarantaine moeten doorstaan door de coronacrisis. Op 2 april zou hij voor het eerst kunnen meespelen tegen Brussels.

In de competitie is bekerwinnaar Oostende voorlopig 3e met 10 zeges en 2 nederlagen. Bergen (11-3) en Antwerpen (10-3) staan voor Oostende.