Nieuw in Vlaanderen: een skeelerroute van bijna 90 km

Skeeleren of inlineskaten is helemaal terug. Bij jongeren rolt de sport zelfs de top 10 van populairste sporten binnen.

Sport Vlaanderen speelt daar nu op in en heeft in hartje Limburg een allereerste skeelerroute uitgetekend. De bewegwijzerde route in Genk en in Hasselt biedt bijna 90 km skateplezier.

Gepassioneerde skeeleraars hebben het parcours mee uitgestippeld. Op die manier bolt u over veilige wegen met een geschikte ondergrond, langs heel wat mooie plekken.

Net als bij mountainbikeroutes kan je verschillende lussen (voor beginners en gevorderden) combineren dankzij een geel verbindingstraject.

In Hasselt kan je starten aan de Alverberg, het Kapermolenpark,

Sport Vlaanderen Hasselt en aan de brug aan Parking P IJzerweg-Oost. In Genk begin je op parking 2 van C-mine, in het SportinGenk-park of aan Sport Vlaanderen Genk.



Alle info over de skeelerroutes in Genk en Hasselt vind je hier.