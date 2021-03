Lise Van Hecke en Laura Heyrman veroveren CEV-cup met Monza

Lise Van Hecke en Laura Heyrman hebben zowel met hun clubs als met de nationale ploeg al heel wat watertjes doorzwommen. Maar een Europese beker ontbrak nog op hun palmares.

Na de heenmatch zag het er al uitstekend uit voor de twee Yellow Tigers. Toen al was duidelijk dat Monza een klasse te sterk is voor Istanbul, een wetmatigheid die ook in Turkije werd bevestigd.

Net als in de eerste match nam Van Hecke haar ploeg weer op sleeptouw. Ze was over 2 sets goed voor 10 punten. Bij 17-25 en 19-25 was de buit al binnen voor Monza en kregen de Belgen rust. De slotset ging met nog eens 19-25 toch opnieuw naar de Italianen.

Voor Monza is het de 2e Europese beker uit de geschiedenis. In 2019 mocht het de Challenge Cup in de prijzenkast zetten.