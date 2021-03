In de Westhoek is SD Worx oppermachtig na koppeltijdrit

Wie niet deelnam aan de WorldTour-klassieker Trofeo Alfredo Binda (gewonnen door Elisa Longo Borghini), kon zich uitleven in de Omloop van de Westhoek.

SD Worx was met twee rensters keurig vertegenwoordigd in een kopgroep van 8 vrouwen. Onder meer Jesse Vandenbulcke en Valerie Demey werden in de finale in de steek gelaten door het duo van het topteam, Christine Majerus en Amy Pieters.

De tandem sprak uiteraard dezelfde taal, een groepje achtervolgers met Jolien D'hoore (ook al SD Worx) en Lotte Kopecky kwam te laat voor de overwinning.

Voorin ontpopte Pieters zich tot voorbeeldige ploeggenote. De Nederlandse had woensdag al Nokere Koerse gewonnen en gunde deze dagzege aan de Luxemburgse Christine Majerus, die zich meestal moet wegcijferen voor de kopvrouwen.