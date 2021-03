Lefevere: "Evenepoel voelt zich goed na stage, fase 2 kan beginnen"

Milaan-Sanremo wordt bij de Franstalige collega's van RTBF integraal uitgezonden en dus is er af en toe tijd voor een babbeltje. Zo kwam ook Patrick Lefevere aan het woord en de manager van Deceuninck-Quick Step gaf er een update over Remco Evenepoel.

"Het gaat goed met hem. Hij is sinds gisteren weer in het land na zijn stage op Tenerife. Ik ben hem daar ook gaan bezoeken. Hij heeft daar 18 dagen alleen in zijn hotel geleefd, alsof hij alleen op de maan was."

Evenepoel timmert nog steeds aan zijn weg terug na zijn lelijke val in de Ronde van Lombardije vorig jaar. Zijn eerste grote doel is de Ronde van Italië.

"We beginnen nu aan de 2e fase in zijn voorbereiding op de Giro. We mogen geen steken laten vallen nu. Remco weet dat hij daar niet met dezelfde ingesteldheid naartoe moet gaan als vorig jaar. Toen zou hij gegaan zijn voor de zege, nu niet. We zien wel hoe het daar loopt."