Jasper Stuyven: "Ik speelde alles of niets en het werd alles"

Voor de start van Milaan-Sanremo ging het bijna uitsluitend over Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. "Iedereen weet hoe sterk die 3 gasten zijn, maar dat betekende niet dat wij niet in winst geloofden", zegt Stuyven.

"Ik voelde mij nog goed in de finale en op de Poggio. Maar er zaten nog veel snelle jongens bij. Ik dacht: ik moet nu alles of niets spelen. Liever all-in en eventueel met lege handen eindigen dan hier met de groep meesprinten voor plaats 5 tot 10."

"Wellicht lukt zoiets maar 1 of 2 keer op de 10, maar het pakte goed uit en ik boek de grootste zege uit mijn carrière. Op het einde was het wel helemaal op. Maar of je nu met 1 minuut of 1 centimeter voorsprong wint, dat maakt niet uit."