Wout van Aert: "Heb de vorm om Sanremo te winnen, maar Mathieu is favoriet"

Wout van Aert komt zaterdag met vertrouwen aan de start van Milaan-Sanremo, de koers die hij vorig jaar won. De renner van Jumbo-Visma is tevreden over zijn vormpeil, maar duwt Mathieu van der Poel in de favorietenrol. "Al denk ik dat ik er kortbij zit", klinkt het.

Hoe is Wout van Aert uit de Tirreno gekomen? "Ik ben gegroeid naar de vorm waar ik wil zijn. De ervaring leert me dat ik na zo'n rittenkoers vaak nog een klein stapje maak, iets meer koershardheid. Mijn niveau is al heel goed, maar ik hoop nog een klein procentje beter te worden richting klassiekers", zegt hij aan de NOS. "Ik weet nu dat ik ook koersen als de Tirreno kan winnen, maar ik wil me toch eerst focussen op eendagswedstrijden en het klassieke werk. Er zijn nog heel veel prijzen die ik wil pakken." Milaan-Sanremo won hij vorig jaar al een keertje. "Als ik moet kiezen, win ik er dit jaar liever eentje die ik nog niet heb. Maar als ik niet hoef te kiezen, dan win ik liever allebei."

Ik ben heel tevreden over hoe ik de afgelopen weken gereden heb. Ik denk dat ik de vorm heb om te winnen. Wout van Aert

"Milaan-Sanremo is een heel mooie koers en ik heb goeie benen te pakken. Deze wedstrijd ligt mij. Ik ben heel tevreden over hoe ik de afgelopen weken gereden heb. Ik denk dat ik de vorm heb om te winnen. Daar heb ik vertrouwen in." "Vorig jaar had ik na de Poggio nog een stukje afdaling nodig om Alaphilippe in te halen. Nu hoop ik er gewoon bij te blijven. Ik verwacht wel dat het weer daar zal gebeuren. De aanloop is zo lang dat het vaak pas mogelijk is om op de Poggio het verschil te maken."

Wout van Aert maakte indruk in de Tirreno.

"Mathieu is zaterdag de favoriet"