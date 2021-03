Boeman van Maaseik dwingt Deroo tot vijfsetter in heenmatch finale CEV-cup

We hadden een finale kunnen krijgen tussen Maaseik en het Dinamo Moskou van Sam Deroo, maar in de halve finales lieten de Limburgers de kwalificatie uit handen glippen in een spannend slot. Zo werd het een Russisch feestje.

1.500 toeschouwers waren in de volleyhal in Moskou samengekomen, maar ze zagen hoe Zenit het beste begon: 26-28, nadat Dinamo bijna de hele eerste set aan de leiding had gestaan.

Set 2 was een makkie voor Dinamo (25-18), maar in set 3 ging het toch weer mis (20-25). Even leek Zenit er in 4 sets korte metten mee te maken, maar Dinamo won de belangrijke 4e set met 26-24 en stoomde in de slotset vlot door: 15-9.

Sam Deroo, de aanvoerder bij de Red Dragons, maakte 11 punten, een stuk minder dan topscorer Sokolov (25 punten). De terugmatch is volgende week in Sint-Petersburg.