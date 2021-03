"Mister Michel" Verschueren is 90 jaar: "And I'm feeling good!"

We overvallen Michel Verschueren een beetje, want hij komt de deur opendoen in zijn kamerjas. Maar zelfs dan nog blijft hij een trots toonbeeld van levensvreugde. En de Zilveren Vos spreekt nog altijd met een zilveren tong.

"Hoe vind je zelf dat ik eruit zie?", stelt hij een retorische vraag aan onze reporter. "Ik ben nog elke dag bezig. I'm feeling good!"

Ook het verstand van Verschueren is nog scherp. Op de vraag waarom hij de controverse nooit uit de weg ging, antwoordt hij gespeeld verontwaardigd: "Hey hey! Kalm, hé!"

Mister Michel mag dan al vele jaren geleden de deur bij Anderlecht achter zich dicht getrokken hebben, zijn hart blijft kloppen voor paars-wit. "Ik ben levenslang fan. En ik heb de mooiste periode meegemaakt."

"3 Europese finales en het aantal titels kan ik al niet meer tellen. 34 nietwaar? Daarvan heb ik er zeker meer dan 20 beleefd."

Waarna hij ongevraagd enkele hoogtepunten uit zijn carrière opsomt. "Ik heb de G van geuze, God, geld en geluk hebben binnengebracht. De bank (Generale Bank) die meer dan 25 jaar bij ons is gebleven. En mijn grootste voldoening is dat ik van meneer Constant (Vanden Stock) een stadion heb mogen bouwen."