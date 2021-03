Belgische reacties: "Ik voelde me de beste" en "Ik ben Van der Poel niet"

Brent Van Moer (2e): "Ik mis nog wat ervaring"

"Ik voelde me nog fris en het waren niet de snelste medevluchters. Ik vertrouwde op mijn sprint, maar het was net niet. Zonde."

Van Moer gaf aan dat hij nog ervaring mist. "In de volgwagen gaf Marc Sergeant me veel vertrouwen. Hij zei dat ik moest aangaan op 750 meter en vol de chicane moest nemen, maar het wegdek lag er slecht en ik durfde niet."

"Ik voelde me de beste voorin en ik wist dat ik in het wiel van Mads Würtz Schmidt moest zitten, maar Jan Bakelants duwde me nog weg in de laatste chicane en daar verloor ik de koers. Ik kwam nog met veel snelheid, maar het was net niet. Ik zal niet goed slapen."

Jan Bakelants (4e): "Een gevaarlijke en domme aankomst"

Ook Jan Bakelants speculeerde op zijn sprint. "Waarom ik niet aanviel op het bergje in die lokale ronde? Je had nadien tegenwind. Ik ben helaas Van der Poel niet", reageerde de 35-jarige routinier.

"Ik vond het ook een gevaarlijke en domme aankomst met die chicane op 450 meter van de finish. Ik fixeerde me op Mads, liep in de sprint een beetje in, maar viel daarna stil. Ik ben er nog niet uit wat de beste tactiek in de sprint was."

"Dat Van Moer over die chicane spreekt? Hij wou onderdoor, maar dat liet ik niet gebeuren. Hij kan niet verwachten dat ik hem laat passeren."

"Ik had op meer gehoopt, maar ik ga toch met een positief gevoel naar huis. Het is leuk om met een uitslag af te sluiten, want ik was niet tevreden over hoe de zaken liepen."

"Ik miste de bergtrui in de eerste rit en was daarna wat ziekjes in de rit die Alaphilippe won. Ik zat niet in die groep van 60 en dat deed pijn, want als 35-jarige heb ik nog ambitie."

"Gisteren zat ik nog in het groepje van Van der Poel, maar toen hij ging, schoten mijn benen vol, ook van bewondering. Het was buitengewoon. En Wout doet het even straf. Zij reduceren de rest tot meelopers."

"Ik ben nooit echt super in deze periode, maar ik wist dat de vlucht zou standhouden vandaag. Ik heb zeker een aandeel dat dat gelukt is. Ook in het peloton is het voor niemand gezellig geweest. Ik denk dat niet veel renners nog zin hebben in de tijdrit van morgen."