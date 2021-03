VIDEO: Lewis Hamilton schuift van het circuit tijdens tweede testdag

Gisteren verliep de eerste testdag moeizaam voor Mercedes, vandaag ging het al beter voor het Duitse topteam.

Toch voor tweede rijder Valtteri Bottas. Met 1'30"289 voor één rondje troefde de Fin iedereen af.

Het vizier van Lewis Hamilton staat nog niet op scherp. De regerende wereldkampioen bleef 3 seconden boven de chrono van zijn ploegmaat en veroorzaakte ook nog eens een rode vlag.

In bocht 13 verloor hij de controle over het stuur van zijn Mercedes. Zijn spin eindigde in de grindbak.