Nét niet voor Gino Mäder: "Toen Roglic passeerde, werd ik bijna verkouden"

"Geen cadeautjes op dit niveau"

Na een lange aanval liet Gino Mäder al zijn medevluchters achter op de slotklim richting Valdeblore La Colmiane. De Zwitserse ploegmaat van Dylan Teuns (Bahrain Victorious) stak zijn hand uit naar de zege, maar werd in de laatste rechte lijn nog voorbijgesneld door geletruidrager Primoz Roglic.

"Roglic reed me zo snel voorbij, dat ik bijna verkouden werd", zei Mäder na de rit. "Op 20 meter van het einde zo gepasseerd worden... Ik kon wel wenen. Ik dacht echt dat het binnen was."

Toch blikt Mäder tevreden terug."Achteraf gezien moet ik heel tevreden zijn met mijn prestatie. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar het was een geweldig om zo mee te doen vooraan."

"Roglic is een geweldige kampioen", deed Mäder toch zijn hoedje af voor de drievoudige ritwinnaar. "Hij streeft altijd naar het hoogst haalbare. Natuurlijk had ik liever gehad dat hij me liet winnen, maar op dit niveau worden geen cadeautjes gegeven."

"Eigenlijk had ik er geen idee van wat er achter me gebeurde op de slotklim. Ik heb gewoon 40 minuten alles gegeven bergop. Ik heb geprobeerd om te winnen, maar dat lukte net niet. Ik denk dat ik eindelijk het niveau heb bereikt waar ik op hoopte na twee jaar wat onzichtbaar rond te hebben gereden."