Philippe Clement: "Badji heeft op een goede manier geantwoord"

"Ook op training merk ik dat hij met meer intensiteit voetbalt. Ik heb hem ook de beelden getoond van wat ik van hem had verwacht. Maar het is belangrijk om daar geen staatszaak van te maken."

Tijdens de persconferentie in de aanloop naar de match tegen Charleroi helderde Clement enkele zaken op. "Badji heeft voor mij al geantwoord wanneer hij van het veld stapte, want dat was op een goede en professionele manier."

"Perez is iemand met interessante kwaliteiten"

Bas Dost is nog niet wedstrijdfit en Charles De Ketelaere trainde nog maar 2 dagen mee na zijn coronabesmetting. En dus zal Clement net als tegen Zulte Waregem een keuze moeten maken tussen Badji en nieuwkomer Daniel Perez.

Over Perez is Clement alvast enthousiast: "Hij heeft een uitstekende indruk nagelaten bij Club Next en is ook goed ingevallen tegen Zulte Waregem. Hij is iemand met interessante kwaliteiten voor de toekomst."

"Zijn grootste troeven zijn zijn werkkracht en het goed kunnen inschatten wanneer er diepgang moet worden gezocht of wanneer je moet afhaken. En dat is heel belangrijk voor het voetbal dat wij willen spelen."



Toch blijft Clement voorzichtig met zijn 2 jonge spitsen: "Het zijn 2 andere types, maar nog geen afgewerkte producten. Beide jongens zijn nog maar 19 en dan is het logisch dat die niet klaar zijn om nu al de nummer 1 spits van Club Brugge te zijn, maar het zijn wel jongens met veel potentieel voor de toekomst."