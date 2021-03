Club Brugge geeft in Charleroi 11e zege op een rij weg in slotfase

Charleroi - Club Brugge in een notendop:

Blitzstart van Club levert snel openingsdoelpunt op

Halfweg de eerste helft schakelde Club over van de vurige start naar een waakvlammetje, maar ook dat kon een zwak Charleroi niet doven. Een streep van Dessoleil deed het hoogstens even flakkeren.

Met een gekruist schot van Vanaken en een kopbal van Mechele hadden de bezoekers nog goede kansen op een tweede treffer, zonder succes. Met 62 procent balbezit had Club de partij wel stevig in handen.

Dat toonde het ook met een pittige start. Charleroi werd vanaf het eerste fluitsignaal achteruit geduwd en kwam ondanks een defensievere opstelling snel in de problemen. Vranjes verkeek zich op een hoge bal, Descamps kwam weinig overtuigend uit en Vanaken profiteerde via de inglijdende Dessoleil.

Club maakte in februari al eens de verplaatsing naar Charleroi, om dan op een bevroren veld en een uitgesteld duel te stuiten. Tot overmaat van ramp kon het coronavirus ondertussen welig tieren tijdens de lange busrit, wat nare gevolgen had voor het Europese avontuur van de landskampioen. Club had dan ook een hardgekookt eitje te pellen met Charleroi.

Chaotisch slotoffensief helpt Charleroi

"Het tempo moet weer wat hoger na de rust", opperde Hans Vanaken halfweg, maar die boodschap klonk misschien overtuigender in de kleedkamer van Charleroi. Een goede kopkans voor Vranjes toonde de daadkracht van de thuisploeg bij de start van de tweede helft.

Maar al snel sloeg het over in agressiviteit. De kaarten bleven vreemd genoeg op zak toen Vranjes zijn knipmes bovenhaalde tegen Chong. En nog onbegrijpelijker ging de bal niet op de stap na een fout op Sobol. In het VAR-busje bleef het stil.

Charleroi was wel scherper na de pauze, maar veel gevaar leverde het niet op. Tot Botaka in de slotminuten een volley op de paal mikte. Het gekletter weergalmde in het lege stadion en leek Charleroi echt wakker te schudden.

Mignolet had nog een antwoord klaar op een schot van Gholizadeh, maar op de daaropvolgende corner was de doelman wel kansloos. Shamar Nicholson kreeg te veel ruimte aan de eerste paal en kopte binnen. Met de zure tegentreffer kon Club Brugge een 11e zege op rij vergeten.