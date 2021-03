In de eigen competitie dendert pletwals Club Brugge wel voort

Club Brugge - Zulte Waregem in een notendop:

Club straft foutjes bij Zulte Waregem genadeloos af

Club Brugge en Zulte Waregem begonnen met open vizier aan de wedstrijd. Vanaken en Dompé lieten al in de openingsminuten de eerste kansen noteren, weliswaar zonder de doelmannen echt in de problemen te brengen.

Na een kwartier probeerde de thuisploeg een versnelling hoger te schakelen, maar de organisatie bij Zulte Waregem stond goed en gaf weinig tot geen ruimte weg.

Dat plannetje viel evenwel in duigen toen Marcq de bal knullig verspeelde op het middenveld. Club lanceerde een snelle tegenaanval, Chong zag zijn schot nog gepareerd door Bostyn, maar Badji liet de rebound niet liggen: 1-0.

Zulte Waregem had zijn lesje niet geleerd, want een kwartiertje later herhaalde dat scenario zich. Deze keer was het Opare die balverlies leed, Sobol ging met de bal aan de haal en knalde hem in twee keer voorbij Bostyn.