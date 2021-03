1 maand lang leven als een topsporter? "Heb het zwaar onderschat"

30 dagen lang duikt Oostendenaar Nathan Blondé als niet-basketballer in het leven van een prof bij huidig landskampioen BC Oostende. Met een zesdelige reeks op het Youtubekanaal "Zazou Plus" geeft hij een unieke blik achter de schermen van het profbasketbal, leeft hij een maand lang als een echte prof en traint hij mee met de mannen van Filou Oostende. "De intensiteit op training ligt adembenemend hoog."

Zazou organiseert verschillende initiatieven in de sportwereld en helpt bedrijven daarin groeien. Met hun gloednieuw Youtube-kanaal "Zazou plus" willen ze sport op een unieke manier in de kijker zetten. Met een zesdelige reeks kruipt Nathan Blondé 30 dagen lang in de huid van een profbasketballer. "We wilden op een leuke en originele manier het leven achter de schermen van het profbasketbal en van topsport in het algemeen etaleren", vertelt Blondé. "Kan iemand in 30 dagen tijd klaargestoomd worden om te mogen meetrainen met de profs van basketbalclub Oostende? Dat wilden we uittesten", klinkt het.

"Zwaar onderschat"

Ondertussen heeft Blondé zijn uitdaging al voltooid, maar lang niet alles liep van een leien dakje: "Ik heb het project zwaar onderschat. Vooral fysiek moest ik me constant uitdagen: veel basketballen, veel kracht- en stabiliteitsoefeningen en 's avonds kwam ik altijd heel vermoeid thuis", zegt Blondé. "Maar wat ik het meest onderschat heb, is de voeding. Ik moest zo weinig mogelijk suikers en vetten eten en voor mij was dat toch enorm lastig. Ik merkte dat sommige spelers daar echt maniakaal mee bezig zijn en daar heb ik wel bewondering voor", gaat hij voort.

Ook tijdens de fysieke testen merkte Nathan Blondé al snel dat het niveau ontzettend hoog ligt. "Ik zit toch elke week een zestal uur op mijn fiets, maar toch schrok ik van mijn fysieke paraatheid in vergelijking met de profs"

Er wordt vaak al eens geopperd dat topsporters een gemakkelijk leven hebben: trainen, eten en rusten. Maar volgens Blondé is die rust absoluut noodzakelijk: "Ik ondervond aan den lijve dat ik die rust écht nodig had. Als ik tussen 2 trainingen door niet voldoende gerust had, dan presteerde ik de volgende sessie maar aan de helft van mijn kunnen."

"Enorm complete atleten"

"Wat mij het meeste is bijgebleven, is wat een complete atleten profbasketballers zijn. Je zou kunnen denken dat basketballers gewoon grote mannen zijn die goed met een bal kunnen gooien, maar het zijn echt afgetrainde sportmannen", heeft Blondé gemerkt. "Zowel op conditioneel vlak als op gebied van kracht en explosiviteit. Dat is toch wel vrij indrukwekkend om dat van dichtbij te kunnen zien. Je merkt dat ook op training: de intensiteit ligt hier adembenemend hoog."

Maar niet alleen het fysieke aspect is iets wat Nathan Blondé heeft onthouden: "Het zijn stuk voor stuk vriendelijke en sympathieke mannen. Ze zijn echt down-to-earth en sommigen kwamen me zelfs dagelijks vragen hoe het ging. Dat bewijst wel wat voor soort mensen het zijn"

"In de toekomst gelijkaardige projecten"

Zazou Plus is niet van plan om het bij deze ene reeks te laten. Momenteel zijn ze in alle stilte nieuwe plannen aan het smeden voor een 2e reeks en liggen er nog andere ideeën op tafel. "De kans is groot dat we dit concept nog eens zullen herhalen, maar dan voor voetbal, wielrennen en boksen, maar ook andere formats zullen aan bod komen. Op dit moment zijn we een nieuwe reeks aan het maken waarin we 40 minder bekende sporten op een originele manier in de kijker willen zetten." 3 van de 6 afleveringen staan intussen al online en iedere maandag zal er een nieuwe video verschijnen op het YouTubekanaal "Zazou Plus".