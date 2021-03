Oostende klopt moedig Mechelen in razendspannende bekerfinale

Jean-Marc Mwema (Oostende-speler): "Het was niet het beste moment om een van onze zwakste wedstrijden van het seizoen te spelen. Vooral offensief draaide het niet en zelf speelde ik mijn slechtste match van het seizoen. Toch is deze overwinning een grote opluchting. De landstitel is ons volgende doel."

Paul Vervaeck (Mechelen-coach): "Met 1 punt verliezen is zuur, zeker omdat we de wedstrijd enkele keren in handen hadden. Maar ik ben wel zeer trots op mijn jongens die tot de laatste snik blijven vechten zijn. Bij ons klopte alles. De groep hangt aan mijn lippen, dat is een groot plezier. We hebben het Oostende moeilijk gemaakt, met voor ons de kans om te winnen."



Domien Loubry (Mechelen-speler): "Dit was zo close. Het is heel jammer dat je zo'n wedstrijd verliest. We hebben keihard gevochten. Ik ben zelf nooit echt in de wedstrijd gekomen door mijn foutenlast, maar ik heb niet de gewoonte om iets te zeggen over de refs. We gaan nog keihard vlammen in de rest van het seizoen, want dit geeft ons vertrouwen voor de play-offs."