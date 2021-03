Belgian Cats kennen vanmiddag hun tegenstanders op het EK basketbal

Er worden bij de loting 4 groepen met telkens 4 landen geloot. België zit als reekshoofd in pot 1 en is ook al zeker dat het zijn wedstrijd in Straatsburg zal afwerken.

Op het EK van 2019 werd België 5e na verlies in de kwartfinale tegen Frankrijk. Twee jaar eerder haalden ze brons. Na het EK gaat het vizier van de Cats richting Olympische Spelen in Tokio waarvoor ze ook geplaatst zijn.