Ann Wauters over vrouwen in de sport: "Voorbeeld als Kobe Bryant in Europa nodig"

8 maart is Internationale Vrouwendag. Ook over de aanwezigheid van vrouwen in de sport valt iets te zeggen. Belgian Cat Ann Wauters (40) is een van de zogenaamde Game Changers, topatleten die hun schouders zetten onder een project van het BOIC om vrouwen beter vertegenwoordigd te zien in de sport.

Ann Wauters heeft al heel wat watertjes doorzwommen en zegt in De Wereld Vandaag op Radio 1 dat de sportwereld nog altijd een mannenbastion is. "Dat gaat niet enkel over participatie, want bij de deelnemers wordt er naar een evenwicht gezocht tussen mannen en vrouwen", legt Wauters uit. "Maar kijk naar de omkadering en rollen rond het veld: daar zie je minder vrouwen. Daar willen we informeren, sensibiliseren en acties op poten zetten." Er is een tekort aan vrouwen in de bestuurskamers, als coaches, bij de bonden en federaties, zo kaarten de Game Changers zoals Ann Wauters aan. "We zien bij vrouwen een drop-out om coach te worden als ze 25 jaar zijn." "Het is niet evident om de verschillende rollen in je leven in evenwicht te houden, maar als je meer sensibiliseert, dan kan je nog meer vrouwen motiveren om wel trainer te blijven."

We hebben een mooie weg afgelegd en we willen positief blijven, maar in de vrouwensport zie ik een gigantisch potentieel. Dat moeten veel meer mensen inzien. Ann Wauters

"We hebben een mooie weg afgelegd en we willen positief blijven, maar in de vrouwensport zie ik een gigantisch potentieel. Dat moeten veel meer mensen inzien." Kunnen opgelegde quota helpen in dat proces? "Natuurlijk wil geen enkele vrouw de vrouw zijn die gekozen werd omdat er quota gerespecteerd moesten worden." "We willen op competenties en kennis geselecteerd worden. Maar het kan een katalysator zijn, ja. Ik ben er voorstander van om de dingen op die manier in beweging te krijgen."

"Ongelijkheid in loon? Ik pleit eerst voor een andere mindset"