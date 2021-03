Judd Trump verlengt zijn titel op de Gibraltar Open snooker

Voor Trump, die met de overwinning 58.000 euro verdiende, is het dit seizoen zijn vijfde rankingtitel. Hij is zijn 22e overwinning in een rankingtoernooi waarmee hij op gelijke hoogte komt van de Welshman Mark Williams.

"Ik heb deze week een sterk toernooi gespeeld," verklaarde Trump, de nummer 1 van de wereldranglijst."De voorbije twee toernooien was het iets minder. Ik legde de lat te hoog."

"Ik heb Jack nu drie keer in vijf finales verslagen, maar ik ben er zeker van dat hij binnenkort een groot toernooi gaat winnen. Bij mij heeft het ook een tijdje geduurd vooraleer ik stond waar ik nu sta."

"Er staan nu nog twee grote toernooien op het programma waaronder het wereldkampioenschap. Hopelijk spelen we nog eens tegen elkaar, maar dan wel met publiek."