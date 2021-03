Vlaamse Sportfederatie gematigd tevreden na Overlegcomité: "Schept mogelijkheden"

"We zien een aantal positieve ontwikkelingen", stak Umans van wal. "De bubbel van 10 personen om te sporten vanaf 1 april schept mogelijkheden. Dat geldt ook voor de sportkampen tijdens de paasvakantie met 25 personen. We zitten op dit moment wel nog met enkele vragen."

"Outdoor sporten was steeds onze prioriteit", ging Umans verder. "Vooraf hebben we de nadruk gelegd op een gefaseerde heropstart. Die is er gedeeltelijk gekomen."

"We hadden graag gezien dat de beperkingen op leeftijd werden opgeheven. Dat is nog niet het geval. Maar dit is een eerste stap. Daar zijn we wel tevreden over."