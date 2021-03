Tankink: "Jumbo-Visma moet zich aanpassen aan Dumoulin, niet omgekeerd"

Tom Dumoulin kondigde in januari aan dat hij er een poos tussenuit knijpt. "Het gaat nu goed met hem", vertelt Bram Tankink in Extra Time Koers.

"Hij is blij dat hij even van die fiets af is. Onlangs is hij weer de fiets opgestapt, maar hij merkte dat het toch nog te vroeg was."

"Hij is een liefhebber van de fiets. Alleen de koers en alle drukte eromheen was nu even te veel voor hem."

Tankink meent dat de rigide structuur bij Jumbo-Visma mogelijk niet rendeert voor Tom Dumoulin. Adrie van der Poel deelt die mening.

"Jumbo-Visma is de beste ploeg, maar ik heb altijd wel gevonden dat het niet de beste ploeg is voor Tom Dumoulin. Hij is van gestructureerd (Sunweb) naar gestructureerd gegaan", weet Van der Poel.