Mignolet: "Het was geen handspel, daar ga ik niet over liegen"

"Nee, het was geen handspel. Heel simpel", was Mignolet meteen duidelijk. "Ik begrijp dat het voor de scheidsrechter een heel moeilijke beslissing was door het geharrewar in het strafschopgebied."

"Maar ik ga er niet over liegen. De beelden zullen duidelijk maken dat ik de bal niet met mijn handen raak. In mijn ogen was het dus een geldig doelpunt. Het is heel jammer dat we er op die manier uit moeten gaan."

"Normaal gezien waren we nu nog verlengingen aan het spelen. Maar de scheidsrechter zei me dat hij op eer en geweten handspel had gezien. Hij moet natuurlijk niet op mijn woord beslissen, maar het is heel spijtig dat we het op dit niveau zonder VAR moeten doen."

"De scheidsrechter moet een beslissing nemen op een fractie van een seconde. Met de hulpmiddelen die beschikbaar zijn, zaten we nu nog steeds in de Beker. Ik kan niet begrijpen waarom ze de camera's in Luik niet mogen gebruiken, omdat er in Eupen geen zijn."

"Het klopt dat we nu uit de Europa League en uit de Beker liggen. Daar moet Club Brugge lessen uit trekken. Maar andere mensen moeten ook een analyse maken wat er anders nog beter kan. Dit is moeilijk te verteren: ik was liever op waarde geklopt."