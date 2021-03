VIDEO: Club Brugge uitgeschakeld in beker na afgekeurde goal in extra tijd

Standard - Club Brugge in een notendop:

Wat een theater in slot! Goal van Club afgekeurd, dan goedgekeurd en finaal toch afgekeurd

Eerste helft valt snel stil

Met Standard tegen Club Brugge werden de kwartfinales afgesloten met de aantrekkelijkste affiche, op papier dan toch. Ondanks een hoopgevend begin met kansen voor Badji en Laifis viel de bekerkraker al snel stil.

Een overtal aan overtredingen haalde het tempo uit de wedstrijd. De verdedigers leverden beter werk af dan de aanvallers, de doelmannen keken werkloos toe.

Pas met de rust in zicht wurmde Club Brugge zich eens in het strafschopgebied. Het schotje van Chong op Bodart zal toekomstige beleggers in blauw-zwarte aandelen evenwel niet hebben overtuigd.



De tweede helft kreeg wel meteen wat het nodig had: een doelpunt, na een uitstekende aanval van Standard. Klauss zette strak voor, Muleka knalde via de deklat voorbij Mignolet.



Het openingsdoelpunt werkte als een rode lap op een stier. Club Brugge nam het commando over, maar de matadors van Leye konden het aanstormende gevaar ontwijken.