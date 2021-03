Italiaanse bondscoach over 50-jarige Rebellin: "Buitengewone passie"

"Als ik naar de deelnemerslijst van de Trofeo Laigueglia kijk, zie ik veel grote namen, maar ik wil het toch even hebben over de laatste op de lijst. Met het nummer 247: Davide Rebellin", schrijft Cassani.

"Wisten jullie dat we in 1994 en 1995 nog ploegmaats geweest zijn bij MG Technogym? Ik weet nog dat we in 1994 samen gingen trainen op de Canarische Eilanden. Davide was een jonge knaap van 23 en hoewel ik zelf alles behalve een luilak was, deed hij altijd nog wat extra kilometers."

"Ik heb geen idee hoe hij na een carrière van bijna 30 jaar nog altijd die buitengewone passie heeft voor zijn job. Als onze jongeren dezelfde grinta en passie zouden hebben, zouden we in Italië nog veel meer kampioenen hebben."

"In het leven moet je doen waar je je goed bij voelt. Leeftijd speelt geen rol, wel toewijding en ernst. Als je er gelukkig van wordt om op je 50e nog te fietsen, doe het dan. Daar doe je niemand kwaad mee."

"Zelf ben ik 10 jaar ouder en de wetenschap dat hij nog altijd meekoerst, zorgt ervoor dat ik me weer wat jonger voel. Hij rijdt niet alleen voorzichzelf, maar ook voor mij en voor al diegenen die hun jeugd al een beetje voorbijgefietst zijn. Veel succes in de Trofeo Laigueglia, Davide!"