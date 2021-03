"We moeten al ongelofelijke dingen doen om mensen nog positief over ons te doen praten"

"Dit is een hele slechte zaak voor ons. Het is een weggegooide kans."

De Gentse coach was nog tevreden over de eerste helft, maar zag hoe zijn ploeg daarna de controle uit handen gaf.

"Dat dit niet ons seizoen is? Dat is het al een beetje, ja. We moeten nu ongelofelijke dingen doen om mensen nog positief over ons te doen praten", reageerde Hein Vanhaezebrouck.

Na de Europese afgang en de zeer wisselvallige prestaties in de competitie is ook het bekerboek dichtgeklapt voor AA Gent.

We hadden nog één optie om er iets moois van te maken en spijtig genoeg is dat ook weg.

"We waren met veel ambitie naar hier gekomen, maar het is een zure nederlaag geworden", vulde boegbeeld Vadis Odjidja aan.

"We moeten meenemen wat er is foutgelopen om ons seizoen toch iets of wat van glans te geven. We staan niet waar we moeten staan."

Voor de 12e in de competitie is het een seizoen om heel snel te vergeten. "Dat was het al voor deze wedstrijd."

