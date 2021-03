AA Gent zal zijn tegenvallend seizoen ook niet in de Croky Cup redden

Fase per fase

Fase per fase

90+3' tweede helft tweede helft, minuut 93 match afgelopen

90+3' tweede helft, minuut 93. EINDE: Eupen naar de halve finales! Het zit erop, wat we ook over het seizoen van AA Gent kunnen zeggen. Gent domineerde na de rust wel, maar het kwam eigenlijk nooit in de buurt van een gelijkmaker. Eupen mag naar de halve finales. . EINDE: Eupen naar de halve finales! Het zit erop, wat we ook over het seizoen van AA Gent kunnen zeggen. Gent domineerde na de rust wel, maar het kwam eigenlijk nooit in de buurt van een gelijkmaker. Eupen mag naar de halve finales.

90+1' tweede helft, minuut 91. Defourny plukt een diepe en hoge voorzet van Mohammadi. De doelman neemt natuurlijk alle tijd om de bal weer in het spel te brengen. . Defourny plukt een diepe en hoge voorzet van Mohammadi. De doelman neemt natuurlijk alle tijd om de bal weer in het spel te brengen.

90+1' tweede helft, minuut 91. Er zit geen lijn meer in het spel van Gent, als die er al inzat. De bal is ook te vaak uit roulatie om het tempo nog op te drijven. . Er zit geen lijn meer in het spel van Gent, als die er al inzat. De bal is ook te vaak uit roulatie om het tempo nog op te drijven.

90' 4 minuten extra tijd. . tweede helft, minuut 90. 4 minuten extra tijd



89' tweede helft, minuut 89. Eupen doet offensief toch ook nog mee. Een schot van Baby levert alvast wat seconden extra op. . Eupen doet offensief toch ook nog mee. Een schot van Baby levert alvast wat seconden extra op.

87' tweede helft, minuut 87. Boterberg legt het spel stil, omdat Cools naar zijn hoofd grijpt. Bij Gent denken ze aan tijdrekken, maar de ref is bij een mogelijke hoofdwonde verplicht om even te pauzeren. . Boterberg legt het spel stil, omdat Cools naar zijn hoofd grijpt. Bij Gent denken ze aan tijdrekken, maar de ref is bij een mogelijke hoofdwonde verplicht om even te pauzeren.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij KAA Gent, Osman Bukari erin, Vadis Odjidja Ofoe eruit wissel Vadis Odjidja Ofoe Osman Bukari

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij KAS Eupen, Julien Ngoy erin, Konan N'Dri eruit wissel Konan N'Dri Julien Ngoy

86' Redding. Defourny moet plat gaan op een schot van Bezoes. Uiteindelijk heeft de Eupen-doelman geen mirakels moeten verrichten, zeker niet na de rust, om de nul op het bord te houden. . tweede helft, minuut 86. Redding Defourny moet plat gaan op een schot van Bezoes. Uiteindelijk heeft de Eupen-doelman geen mirakels moeten verrichten, zeker niet na de rust, om de nul op het bord te houden.

85' tweede helft, minuut 85. Odjidja eruit. Bij Gent wisselen ze van aanvoerder, want Bukari komt in de ploeg voor Odjidja. Bij Eupen smijten ze er met Ngoy ook nog eens een nieuwe kracht in. . Odjidja eruit Bij Gent wisselen ze van aanvoerder, want Bukari komt in de ploeg voor Odjidja. Bij Eupen smijten ze er met Ngoy ook nog eens een nieuwe kracht in.

84' tweede helft, minuut 84. Bij Eupen is het nu gewoon de bal wegtrappen, meer niet. Gent zal een flits nodig hebben. Tom Boudeweel (Sporza). Bij Eupen is het nu gewoon de bal wegtrappen, meer niet. Gent zal een flits nodig hebben. Tom Boudeweel (Sporza)

83' tweede helft, minuut 83.

82' tweede helft, minuut 82. Alsof hij door een mijnenveld moet trippelen, probeert Bezoes zich een weg te banen doorheen het Eupense strafschopgebied. Bijna uit wanhoop besluit hij dan toch maar te schieten. In het zijnet. . Alsof hij door een mijnenveld moet trippelen, probeert Bezoes zich een weg te banen doorheen het Eupense strafschopgebied. Bijna uit wanhoop besluit hij dan toch maar te schieten. In het zijnet.

82' tweede helft, minuut 82. Gent nagelt Eupen nu tegen het eigen doel. Of moeten we zeggen dat Eupen zich vrijwillig terugtrekt voor dat doel? Voorlopig pakt dat goed uit, want er zit telkens een Eupense spelbreker tussen de Gentse aanvallen. . Gent nagelt Eupen nu tegen het eigen doel. Of moeten we zeggen dat Eupen zich vrijwillig terugtrekt voor dat doel? Voorlopig pakt dat goed uit, want er zit telkens een Eupense spelbreker tussen de Gentse aanvallen.

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij KAA Gent, Dogbole Niangbo erin, Tarik Tissoudali eruit wissel Tarik Tissoudali Dogbole Niangbo

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij KAA Gent, Roman Bezoes erin, Dino Arslanagic eruit wissel Dino Arslanagic Roman Bezoes

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij KAS Eupen, Rocky Bushiri erin, Aleksandar Boljevic eruit wissel Aleksandar Boljevic Rocky Bushiri

78' tweede helft, minuut 78. Dan toch wissels bij Gent. Uiteindelijk grijpt Vanhaezebrouck dan toch in. Arslanagic en Tissoudali, toch niet de minste, gaan eruit. Niangbo en Bezoes zijn hun vervangers. . Dan toch wissels bij Gent Uiteindelijk grijpt Vanhaezebrouck dan toch in. Arslanagic en Tissoudali, toch niet de minste, gaan eruit. Niangbo en Bezoes zijn hun vervangers.