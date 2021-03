Voetbalbond pakt uit met nieuw actieplan tegen racisme en discriminatie

Om als individu of club gehoord te worden, moet je natuurlijk ook makkelijk kunnen melden. Dit kan voortaan via rbfa.be/cometogether en via de websites van Voetbal Vlaanderen en ACFF.

Ook meer diversiteit bij de KBVB zelf

Om ervoor te zorgen dat er niet alleen geluisterd wordt, stelde de KBVB met criminologe en onderzoekster Samia Ahrouch een inclusiemedewerker aan. Haar taak bestaat erin om de meldingen om te zetten in beleid.

"Ik geloof sterk dat we samen kunnen werken aan een positieve cultuur die is aangepast aan de realiteit en waar diversiteit als kracht wordt gezien, zoals bij onze Rode Duivels", vertelt Ahrouch, die samen met de verschillende departementen het actieplan zal uitwerken.

Ook de organisatie zelf van de KBVB kan diverser, zowel op gebied van leeftijd, geslacht als afkomst. Daarom worden er binnenkort twee nieuwe onafhankelijke bestuurders aangesteld binnen de Raad van Bestuur.

Ook in de disciplinaire instanties en de Licentiecommissie zijn er nieuwe leden met diverse achtergronden aangeworven, zowel mannen als vrouwen. Ook scheidsrechters, jeugd- en veiligheidsverantwoordelijken en trainers zullen een opleiding krijgen, zodat ze zelf weten hoe om te gaan met discriminatie binnen de club en ook proactief kunnen handelen. De KBVB belooft die vormingen tegen 2024 gegeven te hebben.

Wie ondanks de preventie- en sensibiliseringcampagnes zijn boekje te buiten gaat - als speler, staf- of bestuurslid, official of supporter - krijgt voortaan een disciplinaire sanctie via een nieuw orgaan, de Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme. Die bestaat niet alleen uit juristen maar ook uit mensen met expertise rond discriminatie en zal voortaan alle discriminatiezaken in het prof- en amateurvoetbal behandelen.