Patro Eisden en 51 amateurvoetballers vangen bot bij BAS

Begin februari dienden 51 voetballers die een (semi)profcontract hebben in de hoogste reeks van het amateurvoetbal, en voetbalclub Patro Eisden Maasmechelen, een klacht in bij het BAS.

Ze verzetten zich tegen de beslissing van de crisiscel van de voetbalbond om de competitie in eerste nationale te beëindigen door de coronacrisis.

De 51 voetballers en Patro voelden zich gediscrimineerd in vergelijking met hun spelers en clubs in 1A en 1B. Ze eisten dat de competitie integraal of in verkorte versie zou hervatten en ze wouden een dwangsom van elk 25.000 euro.

Een week nadat het BAS luisterde naar alle argumenten van de club en de 51 spelers besliste het dat de eis ongegrond is. Advocaat Walter Van Steenbrugge - die de clubs en spelers vertegenwoordigde - liet al verstaan andere procedures niet uit te sluiten.