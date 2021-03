Kruisberg en Kluisberg zijn nieuwkomers in parcours Dwars door Vlaanderen

Dwars door Vlaanderen brengt de renners nog altijd van Roeselare naar Waregem, maar het traject is dit jaar lichtjes gewijzigd. Zo nemen we afscheid van de Nieuwe Kwaremont, die als eerste helling vervangen wordt door de Kluisberg.

Die Kluisberg wordt 35 kilometer later nog eens aangedaan. Nieuw in de finale is de Hotond of Kruisberg in Ronse, die de 9e van 13 hellingen wordt, op 42 kilometer van de finish.

"De kasseien van de Neringenstraat laten we links liggen omdat de aanloop ernaartoe door een overdaad aan wegmeubilair te gevaarlijk geworden is" , zegt Guy Delesie van het organisatiecomité.

"Onze finale is nu een stuk pittiger en gebalder. De laatste vijf kilometer zijn ook de laatste vijf kilometer van het BK, dat later op het jaar door ons in Waregem georganiseerd wordt."

Wegens de coronamaatregelen wordt aan het Schiervelde sportcentrum gestart, in plaats van op de Grote Markt in Roeselare. "We kunnen het daar beter onder controle houden en de site afsluiten voor publiek. Dat was op de Grote Markt van Roeselare onmogelijk. We willen de mensen nogmaals oproepen niet naar de wedstrijd te komen kijken. Hoe moeilijk het ook is in koersgek Vlaanderen: blijf weg van de koers."