Italiaans absurdisme: Lazio-spelers wachten op Torino, dat nooit zal komen

Het duel tussen Lazio en Torino in de Serie A is dinsdagavond niet gespeeld. De bezoekers uit Turijn zijn niet afgereisd naar Rome omdat ze van de lokale gezondheidsinstanties in quarantaine zijn geplaatst nadat acht spelers positief hadden getest op de Britse variant van het coronavirus.

De Italiaanse Serie A weigert echter duels om die reden uit te stellen. Daarom besliste Lazio een team naar de aftrap te sturen zodat hen niets verweten kan worden.

Op het veld wachten de spelers van de thuisploeg tot de wedstrijd definitief werd afgelast en Lazio volgens de regels een 3-0 overwinning zou krijgen.

Wat de hele situatie nog meer absurd maakt, is dat Torino zo goed als zeker in beroep zal gaan tegen de 3-0-nederlaag. Begin oktober maakte Napoli net hetzelfde mee tegen Juventus.

Juventus kreeg een 3-0-zege, maar na 2,5 maand van procederen bij verschillende instanties, kreeg Napoli uiteindelijk gelijk van het Italiaanse Olympisch Comité en werd beslist dat de match toch gespeeld moet worden.